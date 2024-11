Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nach Verkehrsunfallflucht - Geschädigte Person gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in einem Parkhaus an der Sandgasse. Eine 22-jährige Frau touchierte beim Einparken ein anderes Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Im Nachgang meldete die Dame den Unfall der Polizei. Die unbekannte geschädigte Person konnte zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht ausfindig gemacht werden.

Bei dem Auto handelt es sich um einen rot/orangen VW Polo. Dieser wurde an der Stoßstange vorne links beschädigt.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe, um den/die Besitzer/in des beschädigten Autos zu finden. Die geschädigte Person wird gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/18570 zu melden.

