Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kind wirft Dreck von Brücke - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine 60-Jährige fuhr am Donnerstag auf der B 37 aus Richtung Mannheim nach Heidelberg. Um kurz vor 13 Uhr bemerkte sie drei Kinder, die auf der Brücke des Wieblinger Weges standen. Als sie die Stelle passierte, warf plötzlich ein Junge eine Handvoll Dreck von der Brücke auf das Auto. Sand und kleine Steine prasselten auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Glücklicherweise blieb es bei einem Schrecken für die 60-Jährige. Weder kam es zu durch das instinktive Abbremsen zu einem Folgeunfall, noch zu einem Schaden am Auto. Dennoch handelte es sich bei dem Wurf um keine Bagatelle, sondern um eine Straftat. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zu dem Jungen gibt es derzeit keine detaillierte Beschreibung. Es soll eine helle Jacke getragen haben und in Begleitung eines weiteren Jungen und eines Mädchens gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

