Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten am Hauptbahnhof Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am Donnerstagabend (24. Oktober 2024) um 22.10 Uhr kam es am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einem tätlichen Angriff auf Bundespolizisten. Während einer Kontrolle eines 30-jährigen Mannes leistete dieser erheblichen Widerstand. Die Tat konnte aufgrund des Mitführens einer Bodycam aufgezeichnet werden. Alle Beamten blieben bei dem Vorfall unverletzt und konnten ihren Dienst fortführen. Gegen den aus Polen stammenden Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet.

Bundespolizisten wurden auf den 30-jährigen Mann aufmerksam, da dieser einen hilfsbedürftigen Eindruck erweckte. Während der Identitätsfeststellung widersetzte sich der Mann gegen jegliche Anweisungen der Beamten, unterschritt mehrfach den Sicherheitsabstand, spuckte in Richtung der Beamten und begab sich in eine Angriffshaltung. Eine weitere Bundespolizeistreife musste hinzugezogen werden, um den 30-Jährigen der Dienststelle zuführen zu können. Auf der Dienststelle wurde ein Beamter durch gezielte Faustschläge am Kopf getroffen, blieb jedoch unverletzt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Person zwecks Haftvorführung am Folgetag in das Polizeigewahrsam Düsseldorf verbracht. Auf Grund fehlender Haftgründe wurde der 30-Jährige auf freien Fuß belassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell