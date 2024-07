FW-M: Kirchturm verliert Blechteile (Unergiesing)

München (ots) - Mittwoch, 10. Juli 2024, 03.24 Uhr Hans-Sachs-Straße In der Nacht auf Mittwoch ist es in einem mehrgeschossigen Gebäude zu einem Zimmerbrand gekommen. Dabei hat der Bewohner schwere Verbrennungen erlitten. Er schwebt in Lebensgefahr. Gleich mehrere Notrufe erreichten die Integrierte Leitstelle München, in denen es hieß, dass der Treppenraum eines Rückgebäudes verraucht und ein Rauchwarnmelder zu ...

