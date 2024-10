BPOL NRW: Bundespolizei setzt konsequent bestehendes Einreiseverbot durch - Betreffender hatte bereits mehrmals gegen Aufenthaltsbestimmungen verstoßen

Essen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. Oktober) soll ein Mann eine Frau in der Essener Innenstadt mit dem Tode bedroht haben. Als diese die Bundespolizei aufsuchte, ergriff er die Flucht, konnte jedoch wenig später festgenommen werden. Gegen 2 Uhr wurde eine 45-Jährige und ihre Begleiterin (24) in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen ...

