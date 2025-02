Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Garagenbrand

Walldürn: Garagenbrand - Feuerwehr verhindert schlimmeres

Am Montagnachmittag wurde gegen 14:45 Uhr ein Brand in der Pater-Wigbert-Straße gemeldet. Dort geriet eine Garage, die an eine Doppelhaushälfte angrenzt, in Flammen. Die Feuerwehr den Brand zügig unter Kontrolle bringen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Dennoch erlitt ein Hausbewohner eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. In der betroffenen Garage befand sich ein VW Tiguan, der ebenso wie die Garage durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die genaue Ursache des Brandes ist bislang unklar. Der Polizeiposten Hardheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

