Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss, Schwerverletzter nach Unfall mit Pedelec, Toter aus Main geborgen, Sachbeschädigung durch Graffiti, Schlägerei auf Faschingsfeier

Heilbronn (ots)

Landkreis: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Diverse Kraftfahrzeugführer müssen nach dem vergangenen Wochenende mit Anzeigen rechnen, da sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen haben.

Bereits am Freitagnachmittag wurde ein 24-Jähriger gegen 16:30 Uhr einer Verkehrskontrolle in Wertheim unterzogen. Der Junge Mann war mit einem E-Scooter auf dem Haslocher Weg in Richtung einer dortigen Tankstelle unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein an Ort und Stelle durchgefüghrter Drogenurintest bekräftigte den Verdacht, dieser verlief positiv auf THC. Der junge Mann musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Da die Eigentumsverhältnisse des E-Scooters vor Ort nicht geklärt werden konnten, wurde dieser zunächst in Verwahrung genommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ebenfalls am Freitagabend wurde gegen 23:00 Uhr ein 57-jähriger Renault-Fahrer in Weikersheim von Beamten des Polizeireviers Bad Mergentheim kontrolliert. Der Mann fiel den Beamten aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes in der Schäftersheimer Straße, Ecke August-Laukhuff-Straße, auf und wurde angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest, woraufhin der 57-Jährige von den Polizisten zu einem nahegelegenen Polizeirevier gebracht wurde. Ein dort durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille.

Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 04:30 Uhr eine 43-Jährige am Steuer ihres Toyotas in der Schwarzwaldstraße in Wertheim von Beamten des dortigen Polizeireviers kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Die Frau begleitete die Polizisten zur Dienststelle, wo ein Alkoholtest ebenfalls einen Wert von etwa 0,6 Promille ergab.

Alle drei erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen § 24a Straßenverkehrsgesetz. Der bundeseinheitliche Tatbestandkatalog sieht bei derartigen Erstverstößen grundsätzlich 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot vor.

Wertheim: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 43-jähriger Pedelec-Fahrer am vergangenen Samstagmittag gegen 13:30 Uhr in Wertheim zu. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Mann mit seinem Zweirad auf dem Salon-de-Provence-Ring bergabwärts unterwegs und führte hierbei seinen Hund an einer Leine. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der Zweiradfahrer vermutlich beim Wechseln von der Fahrbahn auf den Gehweg, wobei er noch einen parkenden Toyota touchierte und anschließend mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Der 43-Jährige, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Hund wurde in Obhut eines Bekannten übergeben.

Wertheim: 25-jähriger leblos aus dem Main geborgen

Am Freitagabend, gegen 17 Uhr, wurde der Leichnam eines 25-Jährigen aus dem Main bei Wertheim geborgen. Nach dem jungen Mann aus dem Main-Tauber-Kreis wurde zuvor unter Einsatz mehrer Polizeistreifen, eines Mantrailerhundes, eines Polizeihubschraubers und des THW Wertheim gesucht. Nach bisherigen Ermittlungen ist von einem tragischen Unfallgeschehen auszugehen.

Lauda-Königshofen: Fassade der Gemeinschaftsschule besprüht

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen haben unbekannte Täter die Fassade der Gemeinschaftsschule in Lauda-Königshofen an mehreren Stellen mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden ist aktuell noch nicht zu beziffern.

Ein Tatzusammenhang mit weiteren Graffitis der letzten Tage und Wochen im Bereich Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim wird aktuell geprüft. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Boxberg: Schlägerei auf Faschingsfeier

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es im Rahmen einer Faschingsfeier am frühen Sonntagmorgen in Boxberg. Bei der Feier in der Umpfertalhalle gerieten die Personen gegen 01:30 Uhr vermutlich aufgrund einer Nichtigkeit in Streit. Letztlich flogen die Fäuste.

Die Tat muss sich in der Nähe des Raucherbereichs beim dortigen Schwimmbad ereignet haben. Bislang ist bekannt, dass hierbei zwei junge Männer leicht verletzt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Lauda unter 09343 62130 entgegen.

