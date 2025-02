Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, versuchte Einbrüche, Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen-Breitenbronn: Ausgehobene Gullideckel - Zeugen und Geschädigte gesucht:

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:30 Uhr, hoben drei Männer in der Neckarkatzenbacher Straße in Aglasterhausen-Breitenbronn, drei Gullideckel aus ihrer Fassung. Dabei beobachtete eine Zeugin die drei Täter, welche in der Nähe des Tatorts festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden konnten, wie diese die Gullideckel über die Straße warfen. Mehrere Fahrzeuge mussten den Löchern, welche aufgrund der fehlenden Gullideckel entstanden sind, ausweichen. Die Gefahrenstellen konnten von Polizeibeamten des Polizeireviers Mosbach beseitigt werden. Zeugen und Geschädigte des Vorfalls, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Versuchter Einbruch in Einkaufsladen - Wer hat etwas gesehen?

Im Zeitraum von Donnerstag, 17Uhr und Freitag, 09:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Mosbach zu einem Einbruchsversuch in einen Einkaufsladen. Der unbekannte Täter versuchte mit der Hilfe eines Hebelwerkzeugs die Ladeneingangstür zu öffnen. Dies gelang dem Täter allerdings nicht, woraufhin dieser die Tatörtlichkeit wieder verließ. Zeugen, welche auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Adelsheim: Zerkratztes Auto - Zeugen gesucht.

Am Sonntag, zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr, zerkratze ein unbekannter Täter ein Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz der Katholischen Kirche St. Marien in Adelsheim stand. Dabei zerkratze der Täter die ganze Beifahrerseite des schwarzen Toyotas. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell