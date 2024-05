Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen nach folgenschwerem Verkehrsdelikt

Finnentrop (ots)

Erst am Montagabend (20.05.2024) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall, der sich am gleichen Tag bereits gegen 16:15 Uhr auf der B236 im Bereich Bamenohl ereignet hatte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte ein Motorradfahrer in riskanter Fahrweise mehrere Fahrzeuge auf der Bamenohler Straße überholt. Etwa in Höhe der dortigen Aral-Tankstelle scherte der Motorradfahrer wieder vor einem PKW eines 53-Jährige ein und bremste anschließend stark ab. Um seinerseits einen Zusammenstoß mit dem Motorrad zu verhindern leitete auch der 53-jährige Autofahrer nach eigenen Angaben ein abruptes und starkes Bremsmanöver ein. Hierdurch konnte eine Kollision mit dem vorausfahrenden Motorradfahrer zwar erfolgreich verhindert werden, jedoch erlitt ein 21-jähriger Beifahrer in dem Auto wenig später einen internistischen Notfall und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bereits am späten Montagabend richteten weitere Erkenntnisse im Hinblick auf den bis dahin nicht bekannten Motorradfahrer den Verdacht auf einen 23-jährigen Lennestädter. Dieser konnte noch in der Nacht angetroffen und sein Führerschein zunächst sichergestellt werden. Zur weiteren Sachverhaltsklärung bittet die Polizei mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0.

