POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfälle, Zigarettenautomat aufgebrochen, vermeintlicher Dieb festgenommen

Bad Rappenau - Fürfeld: Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht Unbekannte versuchten sich in er vergangenen Woche Zutritt zu einem Haus in Fürfeld zu verschaffen. Zwischen dem 16. und 23. Februar hebelten der oder die Täter ein Fenster des Gebäudes in der Heilbronner Straße auf. Vermutlich wurden sie bei der Tatausübung gestört, weshalb das Haus nicht betreten wurde. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Heilbronner Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Eppingen: Mit über 1,2 Promille Unfall verursacht Am Freitagnachmittag wurde ein betrunkener Mopedfahrer bei einem Unfall in Eppingen schwer verletzt. Der 48-Jährige befuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Zweirad die Kneippstraße, verlor in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, die Kontrolle über das Moped und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Mann schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er nicht nur medizinisch versorgt, sondern musste auch eine Blutprobe abgeben, da im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des 48-Jährigen festgestellt werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Vermeintlicher Dieb leistet Widerstand Am Freitagnachmittag wurde ein vermeintlicher Dieb in Heilbronn in Gewahrsam genommen. Der 35-Jährige wurde kurz vor 16 Uhr von zwei Zeuginnen dabei beobachtet, wie er in der Zügelstraße an mehreren Türen und Kofferräumen von geparkten Fahrzeugen prüfte ob diese verschlossen waren. Nachdem er bemerkte, dass die beiden Frauen ihn in ihrem Auto verfolgten entfernte er sich über die Nickelstraße in die Louis-Hentges-Straße. Hier wurde er durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert. Als er im Anschluss vorläufig festgenommen werden sollte, leistet der Mann erheblichen Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme, weshalb er von den Beamten zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Hierbei verletzte sich ein Polizist leicht. Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Lauffen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht Am Sonntag brachen Unbekannte in Lauffen einen Zigarettenautomaten auf. Gegen 20:30 Uhr wurde der beschädigte Automat in der Straße "Im Brühl" gemeldet. Der oder die Täter hatten das Gehäuse aufgehebelt und den gesamten Inhalt entwendet. Über die Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat am vergangenen Wochenende rund um die Straße "Im Brühl" verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Nordheim: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen bei Nordheim. Gegen 0:30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Audi auf der Landesstraße 1106 von Klingenberg kommend in Richtung Nordheim unterwegs, als er vermutlich kurz nach der Kreuzung mit der Klimmendingenstraße den kurz davor in die L1106 eingebogenen, vorausfahrenden Mitsubishi einer ebenfalls 18-Jährigen übersah. Der junge Mann versuchte noch links an dem Mitsubishi vorbeizufahren, touchierte aber mit seinem Fahrzeug das Auto der jungen Frau. Daraufhin überschlug sich der Mitsubishi mehrfach und kam am rechten Straßenrand auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Audi wurde abgewiesen, querte die Gegenspur und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die 18-Jährige und der 19-jährige Beifahrer im Audi leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Jagsthausen: In den Gegenverkehr geraten - zwei Verletzte Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Jagsthausen. Gegen 20:20 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Dacia auf der Widderner Straße in Richtung Jagsthausen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem entgegenkommenden Seat eines 25-Jährigen kollidierte. Bei dem Aufprall wurden zwei Mitfahrer im Dacia leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern versorgt werden. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Abstatt: Zeugen nach Einbruch in Bürogebäude gesucht Bisher Unbekannte verschafften sich am frühen Sonntagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Bürogebäude in Abstatt. Gegen 4 Uhr machten sich der oder die Täter an der Eingangstüre des Gebäudes in der Rauheckstraße zu schaffen und öffneten diese gewaltsam. Im Inneren wurden im Anschluss zahlreiche Schränke geöffnet und durchwühlt. Vermutlich wurde der oder die Einbrecher durch das Bellen der Hunde des Eigentümers gestört, weshalb er oder sie das Gebäude über ein Fenster an der Rückseite verließen und über eine Mauer auf die Straße flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Obersulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am Freitagmittag verursachte ein bisher unbekannter Zweiradfahrer in Obersulm-Willsbach einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 12:15 Uhr befuhr die unbekannte Person den Linsengartenweg und beabsichtigte nach rechts auf die Bundesstraße 39 abzubiegen. Hierbei übersah er beim Abbiegevorgang den vorfahrtsberechtigten Seat einer 33-Jährigen, welcher aus Richtung Löwenstein kam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Zweiradlenker setzte unmittelbar nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Wer kann Angaben zu dem Motorradfahrer oder dem Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

