POL-RBK: Rösrath - Ladendieb schlägt Mitarbeiter ins Gesicht

Kürten (ots) - Gestern Morgen (26.11.) ist die Polizei zu einem Kirchengebäude in Biesfeld gerufen worden, das sich in der Straße Im Binsenfeld befindet. Offenbar waren Unbekannte gewaltsam in die Kirche eingedrungen und haben die Tür zur Sakristei aufgebrochen, um dort nach Wertgegenständen zu suchen. Außerdem wurden Schränke in einem Büro sowie einem Aufenthaltsraum augenscheinlich durchwühlt. Die Tat soll nach ...

mehr