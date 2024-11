POL-RBK: Kürten - Einbruch in Kirchengebäude

Overath (ots) - Am Dienstagnachmittag (26.11.) brachen unbekannte Täter zwischen 16:45 Uhr bis 18:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Eulenthaler Straße ein. Nach ersten Angaben der Bewohner wurden Schmuckgegenstände von bislang unbekanntem Wert entwendet. Die Täter verschafften sich durch das gewaltsame Aufbrechen der Terrassentür Zugang zum Haus und ...

