Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240923 - 0932 Frankfurt - Fechenheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht vom Samstag (21. September 2024) auf Sonntag (22. September 2024) ereignete sich auf der Ernst-Heinkel-Straße / Adam-Opel-Straße ein schwerer Verkehrsunfall, infolgedessen ein 27-Jähriger verstarb.

Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr der BMW gegen 04:20 Uhr die Ernst-Heinkel-Straße in Richtung Adam-Opel-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer im Einmündungsbereich der Adam-Opel-Straße die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Laternenmast sowie gegen eine Werbeleinwand. In einem angrenzenden Gebüsch kam das Auto schlussendlich schwer beschädigt zum Stehen. Ein Zeuge beobachtete das Unfallgeschehen und verständigte die Polizei. Ein 27-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden weiteren 25- und 27-jährigen Insassen verbrachten Rettungskräfte schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus.

