Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240922 - 0929 Frankfurt - Eckenheim: Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Samstagabend (21. September 2024) zwei Fahrraddiebe fest und stellten zudem weitere Fahrräder sicher.

Gegen 20:10 Uhr ortete der 36-jährige Geschädigte eines seiner beiden Fahrräder in der Rohlederstraße in Eckenheim. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe er sich auf den Weg gemacht und vor Ort zwei Personen antreffen können. Einer der Personen habe das Fahrrad des 36-Jährigen geschoben. Sodann habe er die beiden Unbekannten angesprochen, welche prompt vom Fahrrad abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Geschädigte verständigte die Polizei und teilte mit, dass sich sein anderes Fahrrad ebenfalls in der Rohlederstraße befände. Die Beamten legten sich sodann auf die Lauer und nahmen gegen 22:40 Uhr die beiden zuvor geflüchteten Tatverdächtigen fest. Im Rahmen einer Durchsuchung stellten die Polizeibeamten sechs weitere Fahrräder sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell