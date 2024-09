Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240922 - 0927 Frankfurt - Altstadt: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Die Polizei nahm am Freitag (20. September 2024) einen Mann fest, welcher zuvor eine Handtasche stahl.

Der Tatverdächtige setzte sich gegen 15:30 Uhr an einen Tisch, welcher sich im Außenbereich eines am Mainkai befindlichen Restaurants befand. Am Nachbartisch hat sich zu dem Zeitpunkt eine achtköpfige Personengruppe befunden. Der 60-jährige Taschendieb zögerte nicht lange und nahm die Handtasche einer Frau, welche mit dem Rücken zu ihm saß und die Handtasche an die Stuhllehne hing, an sich. Anschließend verstaute der Dieb die Beute in seinem Rucksack und machte sich zu Fuß in Richtung Alte Mainzer Gasse und damit in die offenen Arme der Polizeibeamten auf. Diese beobachteten das vorangegangene Geschehen, nahmen den 60-Jährigen fest und verbrachten den Tatverdächtigen mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell