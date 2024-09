Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240920 - 0926 Frankfurt - Sindlingen: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter räuberischer Erpressung auf Kiosk

(yi) Die Polizei Frankfurt fahndet nach einem unbekannten Mann, der am 07. Juli 2023 einen Kiosk in Sindlingen betrat und unter Vorhalt eines Klappmessers die Herausgabe von Bargeld forderte. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am Freitag, 07. Juli 2023, betrat der Tatverdächtige gegen 11:37 Uhr den Kiosk. Mit einem Klappmesser in der Hand forderte er Geld vom Kioskbesitzer. Diesem gelang es, auf seine Notsituation aufmerksam zu machen, sodass der Tatverdächtige ohne Beute aus dem Kiosk flüchtete. Im Rahmen seiner Flucht nutzte er zunächst die Buslinie 54 bis zum Bahnhof Höchst und setzte seine Flucht anschließend von dort mit einer S-Bahn in Richtung Frankfurter Innenstadt fort.

Weiter kann er, ergänzend zu dem Foto, als ca. 180cm - 190cm groß beschrieben werden. Zur Tatzeit soll der Verdächtige teils blutende Verletzungen im Gesichtsbereich aufgewiesen haben.

Die Kriminalpolizei Frankfurt am Main bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben?

Sachdienliche Angaben nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755 51299 oder 069 / 755 51208 und der Kriminaldauerdienst unter 069 / 755 53110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

