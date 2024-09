Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240922 - 0928 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme zweier Taschendiebe mithilfe der Videoschutzanlagen

Frankfurt (ots)

(yi) Am Freitagmittag (20. September 2024) nahmen Polizeibeamte ein Diebesduo fest. Diese stahlen zuvor die Tasche einer 35-Jährigen.

Gegen 12:05 Uhr leistete die Geschädigte einem Bewusstlosen in der Moselstraße Erste Hilfe. Die 35-Jährige stellte hierbei ihre Handtasche hinter sich auf dem Gehweg ab. Die beiden 28- und 40-jährigen Diebe nahmen die Handtasche ungesehen an sich und liefen weiter in Richtung Kaiserstraße. Hierbei entwendeten sie verschiedene Gegenstände aus der Tasche. Glücklicherweise zeichneten die Videoschutzanlagen das Geschehen auf. Im Rahmen einer Fahndung trafen die Polizeibeamten die Tatverdächtigen an und unterzogen diese einer Kontrolle. Da sich das Duo bereits des Inhaltes der Handtasche und der Handtasche selbst entledigte, konnten die Beamten das Stehlgut nicht auffinden. Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich die 28- und 40-Jährigen illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhielten.

Eine Polizeistreife verbrachte die Tatverdächtigen in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Diese sollen dem Richter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell