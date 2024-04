Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbrecher gesucht

Warendorf (ots)

Über das Wochenende (27. bis 29.4.2024) brach ein unbekannter Mann in den Bürotrakt eines Geldinstituts an der Ruggestraße in Oelde ein. Der Täter stahl zwei Durchlauferhitzer und vermutlich einen Laptop. Der Gesuchte ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen, eine blaue Jeanshose, weiße Schuhe der Marke Nike, einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte einen grauen Rucksack dabei. Wer hat den Mann gesehen? Wer kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell