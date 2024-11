Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Dodge nach Zusammenstoß mit Rettungswagen flüchtig - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (26.11.) kam es zu einem leichten Zusammenstoß eines Rettungswagens und eines entgegenkommenden Fahrzeugs, welches sich jedoch von der Unfallstelle entfernte. Daher sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg nun Zeugen und den Fahrer oder die Fahrerin des flüchtigen Fahrzeugs.

Der Rettungswagen befand sich gegen 13:00 Uhr auf einer Einsatzfahrt auf der Straße Kierdorf und fuhr in Richtung Herkenrath. Hierbei waren das Blaulicht und das Einsatzhorn eingeschaltet. Ein vor dem Rettungswagen fahrendes Fahrzeug hielt an und ließ den Rettungswagen vorbeifahren. Ein entgegenkommendes Fahrzeug fuhr jedoch in die entstandene Engstelle ein, so dass es zum Zusammenstoß mit dem linken Außenspiegel des Rettungswagens kam. Der Rettungswagen wendete umgehend, das andere Fahrzeug konnte aber nicht mehr angetroffen werden, weswegen nun das Verkehrskommissariat wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Bei dem gegnerischen Fahrzeug soll es sich um einen Dodge RAM in weiß mit schwarzen Streifen gehandelt haben. Das Kennzeichen hatte möglicherweise die Städtekennung "K" oder "GL". Mögliche Zeugen aber auch die flüchtige Person werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell