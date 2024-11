POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Wermelskirchen (ots) - Gestern Abend (25.11.) erschien eine Seniorin aus Wermelskirchen in Begleitung ihrer Tochter bei der Polizeiwache in Burscheid-Hilgen, um eine Anzeige zu erstatten. Nach Schilderung der 84-jährigen Seniorin wurde sie am Freitagvormittag (22.11.) von einer Frau angerufen, die sich als Mitarbeiterin der Commerzbank ausgab. Nach einem kurzen ...

