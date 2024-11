Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Leichlingen (ots)

Am Sonntag (24.11.) ereignete sich im Stadtteil Witzhelden ein Alleinunfall eines Motorradfahrers, wobei dieser schwer verletzt wurde.

Der 16-jährige Krefelder hatte mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha gegen 16:15 Uhr die Straße Wersbachtal aus Richtung Witzhelden in Richtung Burscheid befahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Linkskurve zu weit nach rechts, sodass sein Motorrad auf dem am Fahrbahnrand liegenden nassen Laub wegrutschte. Der Krefelder stürzte und erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden an dem Motorrad und einer ebenfalls beschädigten Schutzplanke und Mauer wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Während der Unfallaufnahme der Polizei musste die Unfallstelle zeitweise gesperrt werden. (th)

