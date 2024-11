Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Overath (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.11.) brachen unbekannte Täter zwischen 16:45 Uhr bis 18:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Eulenthaler Straße ein. Nach ersten Angaben der Bewohner wurden Schmuckgegenstände von bislang unbekanntem Wert entwendet.

Die Täter verschafften sich durch das gewaltsame Aufbrechen der Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten sowohl das Erdgeschoss als auch das Obergeschoss nach Wertgegenständen. Ob neben den Schmuckgegenständen noch weitere Wertsachen entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Darüber hinaus bieten die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Bei Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Gespräch melden Sie sich gerne unter der Rufnummer 02202 205-444 oder wenden Sie sich per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

