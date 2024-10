Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fast viel Geld verloren

Bad Liebenstein (ots)

Betrüger kontaktierten am Donnerstag telefonisch eine Seniorin aus Bad Liebenstein und versetzten die Frau mit ihrer Geldforderung in einen solchen Schockzustand, dass diese mehrere tausend Euro zusammensuchte, um es an ihrer Haustür zu übergeben. Erst im letzten Moment, als sie den Mann vor ihrer Türe sah und dieser klingelte, wurde sie misstrauisch und sie öffnete nicht. Die Seniorin verständigte die Polizei und der Betrüger verließ den Bereich in unbekannte Richtung. Seien auch Sie misstrauisch und wachsam. Übergeben Sie kein Geld an Ihnen unbekannte Personen und geben Sie keine Auskünfte zu vorhandenem Bargeld oder Wertgegenständen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

