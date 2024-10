Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schiebetür und Hinterrad "verloren"

Suhl (ots)

Der eingebaute Notrufservice eines Autos führte die Polizei in den frühen Morgenstunden des Freitags zu einem Unfallflüchtigen in die Schleusinger Straße in Suhl. Nachdem der Autofahrer vermutlich von der Straße abgekommen war, stieß er gegen zwei Laternen und die Leitplanke. Dabei rissen die Schiebetür sowie ein Hinterrad seines Fahrzeuges ab. Trotzdem setzte der Mann seine Fahrt zunächst fort. Als die Polizisten ihn fanden, bemerkten sie starken Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum erfolgte. Um das schrottreife Auto, die Schiebetür und das Rad kümmerte sich der Abschleppdienst. An den Laternen entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Den Autofahrer erwartet jetzt eine Anzeige.

