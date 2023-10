POL-RE: Marl: Einbrecher schwer verletzt - Polizeibeamte retten Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Dienstag wurden drei brennende Autos im Gladbecker Stadtgebiet gemeldet und durch die Feuerwehr gelöscht. Gegen 02:30 Uhr stand am Bernskamp ein VW T4 in Vollbrand. In unmittelbarer Nähe brannte gegen 03:00 Uhr an der Enfieldstraße erst ein Opel Astra. Durch die Hitze wurde mutmaßlich das Fahrzeug daneben (Opel Adam) auch in Brand gesetzt. An beiden Brandorten wurde niemand ...

