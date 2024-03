Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: 30-jähriges Jubiläum der Jugendfeuerwehr Wildeshausen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wildeshausen (ots)

Am Samstagnachmittag feierte die Jugendfeuerwehr Wildeshausen ihr 30-jähriges Bestehen. Die Feier, zu der zahlreiche Gäste erschienen, darunter aktive Einsatzkräfte, Jugendfeuerwehrbetreuer, Eltern und Ehrengäste wie Kreisbrandmeister Frank Hattendorf, Bürgermeister Jens Kuraschinski, Peter Sparkuhl, Gründungsmitglied Werner Mietzon, die Jugendlichen und viele mehr, fand in der festlich geschmückten Fahrzeughalle statt.

Die Veranstaltung begann mit einer lobenden und emotionalen Rede des Stadtjugendfeuerwehrwartes Kai Strömer, der in seinen Ausführungen auf die Höhepunkte und Herausforderungen der letzten 30 Jahre zurückblickte. Besonders betonte er die hohe Motivation und das Engagement der Jugendlichen. Sein Motto für die Zukunft lautet: "Die Jugendfeuerwehr sind die Retter von morgen." Kai Strömer, als Stadtjugendfeuerwehrwart, hat die Jugendfeuerwehr in den letzten Jahren maßgeblich geprägt, indem er eine Atmosphäre der Wertschätzung, des Engagements und der Gemeinschaft gefördert hat. Diese Charakteristiken sind unerlässlich, um eine aktive Jugendfeuerwehr zu etablieren und zu erhalten.

Im weiteren Verlauf überreichten Bürgermeister Jens Kuraschinski und Kreisbrandmeister Frank Hattendorf jeweils Geschenke als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit und den Einsatz der Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

Die Gründung der Jugendfeuerwehr vor 30 Jahren durch Werner Mietzon war ein bedeutender Schritt, um die zukünftige Sicherheit der Stadt zu gewährleisten und die Rolle der Feuerwehr als soziales Bindeglied in der Gemeinschaft zu stärken.

Stadtbrandmeister Jens Hogeback erinnerte sich in seiner Ansprache an die Anfangszeit der Jugendfeuerwehr. Als eines der Gründungsmitglieder vor 30 Jahren, zusammen mit Werner Mietzon und Lutz Ertelt, ist er besonders stolz auf den Zusammenhalt und das gemeinsame Wirken der Mitglieder. Er betonte die Wichtigkeit, die Jugendfeuerwehr aktiv und attraktiv zu gestalten, da es ein breites Gegenangebot durch Sportvereine gibt. Durch attraktive Angebote und eine vielfältige Gestaltung können junge Menschen an die Feuerwehr gebunden werden.

Nach dem offiziellen Teil der Feierlichkeit fand ein Austausch bei Kaffee und Kuchen statt, bei dem alle Gäste die Gelegenheit hatten, sich zu unterhalten und Erinnerungen auszutauschen.

Mit dieser Feier wurde das 30-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Wildeshausen gewürdigt und die Unterstützung aller Beteiligten anerkannt. Die Feier wurde von allen Gästen als ein gelungener und würdiger Anlass empfunden, das Jubiläum zu feiern.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell