FW-OLL: Ein Ort dankt ihrer Feuerwehr: Grundschule Harpstedt malt Porträts für Einsatzkräfte

Die Feuerwehr in Harpstedt hat einen ganz besonderen Grund zur Freude. Die Grundschule Harpstedt hat sich zusammen mit dem Bürgermeister, Stefan Wachholder, eine außergewöhnliche und ehrenvolle Aktion einfallen lassen, um die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu würdigen.

In einer Initiative, die von den Lehrerinnen und Lehrern der Grundschule begleitet wurde, wurden Porträts für jede einzelne Einsatzkraft der Feuerwehr gemalt. Die Kunstwerke sollten einen Bezug zur Feuerwehr haben und wurden von den Schülerinnen und Schülern mit viel Herzblut und kreativer Energie angefertigt.

"Die selbstgemalten Bilder aus der Grundschule Harpstedt sind für uns nicht nur Kunstwerke, sondern ein lebendiger Ausdruck der Wertschätzung, die unsere Gemeinschaft uns entgegenbringt. Sie zeigen, dass unsere Arbeit von den Jüngsten in der Gemeinde anerkannt und geschätzt wird. Diese Gesten geben uns die Motivation und Kraft, unser Bestes zu geben und stets für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitbürger zu sorgen. Wir sind dankbar.", so Jannik Stiller, Pressesprecher der Feuerwehr.

Diese Kunstwerke wurden dann auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr feierlich überreicht. Während der Versammlung konnten die Einsatzkräfte die gemalten Porträts aus ihren Umschlägen holen und begutachten. Die Aktion war ein voller Erfolg und die Reaktionen der Feuerwehrleute sprachen Bände: Die Freude und der Stolz darüber, wie ihre Arbeit von der jüngeren Generation gewürdigt wurde, war unübersehbar.

Nicht nur das: Die Kunstwerke werden nun die Wände vieler Häuser in Harpstedt schmücken und somit symbolisch eine wichtige Rolle übernehmen. Sie dienen als ständige Erinnerung an die Gemeinschaft in dunklen Stunden und nach schweren Einsätzen.

"Die Aktion war ein voller Erfolg und ein großartiges Beispiel dafür, wie wir als Gemeinschaft zusammenstehen und unsere Wertschätzung für die Arbeit und das Engagement der Feuerwehrleute zum Ausdruck bringen können", so Stefan Wachholder, Bürgermeister von Harpstedt.

