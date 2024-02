Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall in Kirchseelte - Feuerwehr rettet eingeklemmten Fahrer

Kirchseelte (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bürsteler Straße in Kirchseelte. Ein PKW kollidierte frontal mit einem Baum, wodurch der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Die Großleitstelle Oldenburg alarmierte umgehend die Feuerwehren aus Kirch- und Klosterseelte sowie die Feuerwehr Harpstedt für die technische Rettung. Aufgrund der Nähe zur Feuerwehr Groß Mackenstedt wurde diese ebenfalls zur Unterstützung nachalarmiert, um schnellstmöglich Hilfe zur Unfallstelle zu entsenden.

Vor Ort entschieden die Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, eine schonende Rettung durchzuführen. Dies bedeutet, dass der Patient so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug befreit wird, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, um das Personal und die benötigten Geräte zur Unterstützung zu bringen.

Der Patient wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, um dort medizinisch versorgt zu werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren und des Rettungsdienstes im Einsatz.

(Es waren freie Reporter vor Ort, Bilder können von dort angefordert werden)

