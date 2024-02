Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: LKW kippt in Graben - Fahrer leicht verletzt

Colnrade (ots)

Am frühen Montag, dem 26. Februar 2024, ereignete sich gegen 05:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Colnrade auf der Hauptstraße, bei dem der Fahrer eines Sattelzugs leichte Verletzungen erlitt. Der Unfall führte zu erheblichen Sachschäden und erforderte eine Vollsperrung der Straße für die Bergungsarbeiten.

Der Fahrer war mit einem mit Kartoffeln beladenen Sattelzug auf der Twistringer Straße in Richtung Colnrade unterwegs. Zwischen der Kreisgrenze Diepholz und dem Ortsteil Holtorf kam er nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn ab, geriet auf den aufgeweichten Grünstreifen und kippte auf die rechte Seite seines Fahrzeugs. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Colnrade wurde zur Einsatzstelle alarmiert, um ausgelaufenden Diesel aufzunehmen und die Umwelt zu schützen. Die Wichtigkeit dieser Maßnahme ist zu betonen, denn die umweltschädlichen Substanzen, insbesondere ausgelaufender Diesel, können in das Erdreich und somit bis in das Grundwasser sickern. Die Feuerwehr war ca. eine Stunde mit 15 Einsatzkräften im Einsatz.

