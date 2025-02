POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Jugendlicher flüchtet vor Polizei

Heilbronn (ots) - Massenbachhausen: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht In der Nacht von Donnerstag, 21 Uhr, auf Freitag, 05:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Supermarkt in Massenbachhausen ein. In der Heilbronner Straße verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Markt und brachen mehrere Zigarettenschränke im Kassenbereich auf. Sie entwendeten eine große Menge an Zigaretten, andere Waren blieben ...

