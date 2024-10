Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch in Autohaus - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.10.2024, zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr, sind Unbekannte in der Basler Straße in Wollbach in ein Autohaus eingedrungen. Nach Einschlagen mehrerer Glasscheiben gelangten die Unbekannten mutmaßlich über die Eingangstüre in das Innere des Gebäudes. Aus einem dort befindlichen Büro wurde Münzgeld entwendet. Der Schaden dürfte sich auf etwa 50 Euro belaufen. Der Polizeiposten Kandern ermittelt und bittet um Hinweise unter 07626 97780-0 zu den üblichen Öffnungszeiten. Rund um die Uhr nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, 07621 9797-0, gerne Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell