Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Erneuter Einbruch in Rathaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Nachdem Unbekannte bereits in der Nacht auf Mittwoch, 23.10.2024, in das Rathaus Merzhausen gewaltsam eingedrungen waren, wurde nun auch in das Rathaus in Schallstadt eingebrochen.

Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen Mittwoch, 23.10.2024, 19 Uhr und Donnerstag, 24.10.2024, 7:15 Uhr.

Eine Mitarbeiterin des dortigen Rathauses hatte den Einbruch am Donnerstagmorgen bemerkt und die Polizei verständigt.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen mittels technischen Hilfsmitteln aufgebrochenen Tresor sicherstellen. Die Ermittlungen zum entstandenen Sachschaden und möglichem Diebesgut dauern an.

Ob ein möglicher Tatzusammenhang zu zurückliegenden Einbrüchen in Amtsgebäude in der Region besteht, kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienstliche Hinweise zum Vorfall geben können.

