POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrerin gesucht

Am Donnerstag kam es in Ulm zum Streit zwischen zwei Unfallbeteiligten.

Ulm (ots)

Um 7.50 Uhr war eine 33-jährige in der Karlstraße in Richtung Neutorstraße unterwegs. Verkehrbedingt musste sie halten. Dabei rollte sie wohl mit ihrem Ford rückwärts gegen ein hinter ihr stehendes Fahrzeug. Anschließend kam es zum Streit zwischen den beiden Beteiligten. Mehrere Personen stiegen aus ihren Fahrzeugen und gaben sich als Zeugen des Unfalls zu erkennen. Die 33-Jährige stieg daraufhin in ihr Auto und flüchtete mit quietschenden Reifen. Dabei streifte sie einen der Zeugen mit dem Außenspiegel. Der 38-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen am Arm. Die Unfallverursacherin war schnell ermittelt. Die Polizei Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht nach der Unfallgeschädigten sowie weiterer Zeugen.

