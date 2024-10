POL-PDMT: Gemünden - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Westerburg (ots) - Am 17.10.2024 ereignete sich gegen 12:40 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland Supermarktes, in unmittelbarer Nähe zu dem dortigen Imbisswagen, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte beim Einsteigen in seinen PKW mit der Fahrertür das Fahrzeug des geschädigten Unfallbeteiligten touchiert. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von dem Parkplatz. Über Zeugen wurde ...

mehr