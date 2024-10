Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Niederneisen. Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Niederneisen (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich wurde am Dienstag, den 14. Oktober, gegen 20:20 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Diez in der Aarstraße mit seinem Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest reagierte dann auch positiv auf Cannabisprodukte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, drohen dem Mann ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

