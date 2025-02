Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Sachbeschädigungen

Heilbronn (ots)

Neunkirchen: Beschädigte Wandertafeln:

Im Zeitraum von Freitag, 14.02.2025, bis Montag, dem 17.02.2025, 14 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter eine Wandertafel auf dem Wanderparkplatz "Hansenwiesen", welcher sich auf der Landesstraße 590 zwischen Schwanheim und Eberbach befindet. Zu ähnlichen Fällen kam es ebenfalls ausserdem am nächstgelegen Wanderparkplatz "Kirchel" in Fahrtrichtung Eberbach und am sogenannten "Kirchel". Dort wurden ebenfalls ein Wanderschild und eine Holzbank beschädigt. In allen Fällen wurden die Gegenstände vermutlich mit der Hilfe eines Fahrzeugs und eines Spanngurts zum Fallen gebrachtaus dem Fundament gerissen. Zeugen, welche die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

