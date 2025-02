Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Unfälle, Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Unbekannte verschafften sich am Montagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Wohnungstüre ins Innere der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Badstraße. Anschließend wurde Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Lauffen: Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro verursachte ein Mann am Montagvormittag in Lauffen. Der 81-Jährige war gegen 11:20 Uhr mit seinem Opel im Reisweg in Richtung Bahnhof unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem geparkten Mercedes und einem BMW kollidierte. Der Opel und der BMW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Senior blieb glücklicherweise unverletzt.

Heilbronn-Sontheim: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Am Sonntagabend wurde in Sontheim ein Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen. Gegen 23:40 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin den eine vermummte Person in der Staufenbergstraße. Der 23-Jährige war gerade dabei ein Stromhäuschen mit Farbe zu besprühen. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten versuchte der Mann zunächst zu flüchten, konnte aber eingeholt und mit auf das Revier genommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

Bad Friedrichshall: Unfall mit Linienbus - Eine verletzte Person

Am Montagabend wurde in Bad Friedrichshall eine Frau bei einem Unfall mit einem Linienbus verletzt. Dabei übersah der Fahrer des Linienbusses den vorfahrtsberichten Pkw, welcher die Abfahrt des Klikums am Plattenwald befuhr. Eine Passagierin des Linienbusses verletzte sich beim Unfall leicht und begab sich selbständig in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge konnten ihre Fahrt fortsetzen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro an.

