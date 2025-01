Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Tödlicher Schuss - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Duisburg (ots)

Nach dem Tötungsdelikt am Sonntag (26. Januar, gegen 20:10 Uhr) auf der Grabenstraße haben Einsatzkräfte der Polizei Duisburg am Dienstagabend (28. Januar, gegen 22 Uhr) einen Verdächtigen in seiner Wohnung in Neudorf festgenommen.

Akribische Ermittlungen führten die Beamten der eingerichteten Mordkommission zu dem 37-Jährigen. Der Mann steht in Verdacht, einen 41-jährigen Duisburger (beide deutsche Staatsangehörigkeit) mit einer Schusswaffe tödlich verletzt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5957556). Beide Personen sollen sich bekannt gewesen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließen die Kriminalexperten einen Bezug ins Rocker- oder Clanmilieu aus.

Der 37-Jährige wurde am heutigen Mittwoch (29. Januar) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter beim AG Duisburg wegen des Verdachts des Mordes vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Hintergründe zu der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell