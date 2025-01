Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Streitigkeiten - eine Person verletzt

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge rief am Dienstagnachmittag (28. Januar, 17:10 Uhr) die Polizei, weil im Bereich des Hochemmericher Marktes eine zunächst verbale Streitigkeit in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Ein 15-Jähriger geriet hierbei zu Boden, verletzte sich und wurde von einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige, der mutmaßlich einen stichähnlichen Gegenstand mit sich geführt haben soll, ergriff die Flucht. Die Fahndungsmaßnahmen nach ihm dauern derzeit an. Warum es zu der Tat gekommen ist, ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell