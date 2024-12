Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Balkonteile stürzen auf Passanten

Kaiserslautern (ots)

Teile eines Balkons sind am Montagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße herabgestürzt, vier Fußgänger wurden dadurch verletzt. Die Teile des Balkons eines Mehrfamilienhauses stürzte kurz vor 21 Uhr herab, als vier Männer im Alter von 24 bis 54 Jahren auf dem Gehweg liefen. Betonbrocken trafen die Fußgänger. Durch die herabfallenden Teile erlitten die Männer nach aktuellen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sanitäter versorgten die Betroffenen und brachten sie in ein Krankenhaus. Ein parkendes Auto wurde bei dem Vorfall in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich um den Balkon ab. Die Ursache für den Absturz der Konstruktion ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. |erf

