Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche und Körperverletzung

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Kupferkabel aus Lagerhalle entwendet - Wer hat etwas gesehen?

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Februar 2025, und Montag, 10. Februar 2025, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle in der Freudenberger Haupstraße und entwendeten Kupferkabel im Wert von mindestens 60.000 Euro. Derzeit wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport mindestens drei größere Fahrzeuge verwendet wurden. Wer Informationen zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich beim Kiminalkommissariat Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Boxberg: Auseinandersetzung bei "Nacht der Narren" - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag gegen 01:40 Uhr in der Umpfertalhalle in Boxberg zu einer Auseinandersetzung. Eine Gruppe von fünf bis sechs jungen Männern schlug auf zwei 22 und 21-jährige Männer ein, die sich zuvor in einem Raucherbereich der Halle aufgehalten hatten. Als einer der Männer zu Boden ging, wurde weiter auf ihn eingeschlagen, bevor die Täter zu Fuß flüchteten. Beide mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter 09343 62130 zu melden.

Wertheim-Wartberg: Kelleraufbrüche - Zeugen gesucht

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte in insgesamt sechs Mehrparteienhäuser im Stadtteil Wertheim-Wartberg ein. In den Häusern an den Straßen Am Reinhardshof, Berliner Ring und Salon-de-Provence-Ring brachen die Täter nach bisherigem Stand 48 Kellerabteile auf und entwendeten bislang unbekannte Gegenstände. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die in der besagten Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter 09342 91890 zu melden.

