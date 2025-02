Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250217.3 Flintbek: Zeugen nach schwerem Raub auf Tankstelle gesucht

Kiel (ots)

Gestern kam es zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle in Flintbek. Die Täter bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Zudem entnahmen die Täter Tabakwaren und flüchteten im Anschluss mit einem Fahrzeug. Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen.

Sonntag gegen 9 Uhr haben nach Angaben der Tankstellenmitarbeiterin drei unbekannte männliche Personen die Tankstelle betreten. Die erste Person habe bereits beim Betreten des Verkaufsraums eine Pistole in der Hand gehalten und sich zielstrebig zum Kassenbereich bewegt. Die beiden weiteren männlichen Personen seien diesem gefolgt und hätten die Schubladen im Tresenbereich geöffnet. Der Mann mit der Pistole in der Hand habe die 19-jährige Verkäuferin bedroht und sie aufgefordert Bargeld in die mitgeführte Tasche zu packen. Anschließend seien die drei Männer mit Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe und diversen Tabakwaren mit einem VW Polo geflüchtet.

Die drei Täter sollen alle dunkel gekleidet gewesen sein und hätten ihre Kapuzen der Jacken aufgesetzt gehabt, ihre Gesichter seien durch das Tragen von Schal oder Masken bedeckt gewesen. Zum Alter konnte die Angestellte keine Angaben machen.

Bei dem Fahrzeug, welches die Täter bei der Tat nutzten, soll es sich um einen dunklen VW Polo mit Kieler Kennzeichen gehandelt haben. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt, dieses wurde einen Tag zuvor entwendet.

Das K13 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen schweren Raubes und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtete haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431-1603333 entgegen.

Stephanie Lage

