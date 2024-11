BPOL NRW: Alter Personalausweis gibt Bundespolizei Rätsel auf

Düsseldorf (ots) - Am Montagmittag (11. November) um 14.00 Uhr entwendete eine junge Frau (18) einer Reisenden (78) ihr Hab und Gut aus einem RE1. Bundespolizisten nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest und übergaben das aufgefundene Diebesgut an die Eigentümerin. Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten beim Einstieg in den RE1 am Düsseldorfer Hauptbahnhof, wie die 18-jährige bosnische Staatsangehörige der ...

mehr