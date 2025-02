POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigungen und Diebstahl

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Einbruch in Fahrradladen - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Fahrradladen in Heilbronn. Zwischen 2:25 Uhr und 2:30 Uhr trat der Täter vermutlich die Scheibe des Geschäfts in der Allee ein und gelangte so ins Innere. Anschließend versuchte er die ...

