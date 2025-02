POL-HN: Waldenburg: Rauchentwicklung nach Lüftungsbrand

Polizeipräsidium Heilbronn

Waldenburg: Rauchentwicklung nach Lüftungsbrand

Starker Rauch war am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, aus einem Firmengelände in der Waldenburger Max-Eyth-Straße gedrungen. Grund war ein Feuer an der Lüftung eines Brennofens in der Firma. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am Gebäude entstand offenbar kein Schaden. Der Schaden an der Lüftungsanlage ist derzeit noch nicht bekannt. Der Straßenverkehr wurde durch die Rauchentwicklung nicht beeinträchtigt. Der Einsatz der Feuerwehr dauert derzeit noch an.

