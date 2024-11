Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Grevenbroich

Neuss / Grevenbroich (ots)

An der Straße "Am Baldhof" in Neuss kam es am Donnerstag (07.11.) zu einem Einbruch in eine Wohnung. In der Zeit von circa 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr gelangten mutmaßliche Einbrecher über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Am Donnerstag hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Friedrich-von-der-Schulenburg-Straße in Neuss auf. Die Tatverdächtigen entwendeten in der Zeit von circa 17:00 auf 19:30 Uhr Schmuck.

Ebenso kam es am Donnerstag zwischen 17:45 Uhr und 21:00 Uhr an der Fischerstraße in Grevenbroich zu einem Einbruch. Die Terrassentür des Einfamilienhauses wurde von unbekannten Tatverdächtigen aufgehebelt. Es wurde Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Sollten auch Sie verdächtige Beobachtungen machen, ist die Polizei unter der genannten Rufnummer 24/7 erreichbar. In akuten Notfällen rufen sie die Notrufnummer 110 an. Im Schutze der nun immer früher anbrechenden Dunkelheit sind Einbrecher vermehrt aktiv. Sie suchen nach leeren Objekten - eine Anwesenheitssimulation, etwa in Form von per Zeitschaltuhr gesteuerter Beleuchtung, kann helfen, sie abzuschrecken. Wichtig ist außerdem eine ausreichende mechanische Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Einstiegsmöglichkeiten. Hierzu berät die Polizei kostenlos und herstellerneutral Mieter und Hausbesitzer vor Ort. Ein entsprechender Termin kann vereinbart werden unter der Rufnummer 02131 3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell