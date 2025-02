Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Einbruch in Firma

Heilbronn (ots)

Billigheim: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Billigheim. Zwischen 19 Uhr am Dienstagabend und 6:30 Uhr am nächsten Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Türe des Gebäudes in der Schefflenztalstraße und gelangte so ins Innere. Im Anschluss wurden mehrere Rollcontainer und Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell