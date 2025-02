POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Warnung vor "falschen Polizeibeamten"

Heilbronn (ots) - Billigheim: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Billigheim. Zwischen 19 Uhr am Dienstagabend und 6:30 Uhr am nächsten Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Türe des Gebäudes in der Schefflenztalstraße und gelangte so ins Innere. Im Anschluss wurden mehrere Rollcontainer ...

mehr