Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: 21-Jähriger in S-Bahn eingeschlafen - Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Aufenthaltsgesetz

Dresden (ots)

Am 16.07.2024 gegen 01:30 Uhr wurde ein türkischer Staatsangehöriger schlafend in einer S-Bahn festgestellt, die zur Reinigung in der Abstellanlage im Bereich Dresden Altstadt stand. Reinigungskräfte bemerkten den schlafenden Mann und baten die Bundespolizei um Unterstützung.

Als die Beamten den 21-Jährigen kontrollieren wollten, weigerte er sich, sich auszuweisen. Er versuchte dann, sich der polizeilichen Maßnahme durch einen Fluchtversuch zu entziehen. Bei der weiteren Kontrolle fanden die Beamten ein zugriffsbereites Einhandmesser. Darüber hinaus konnte die Person keine Dokumente vorlegen, die ihren Aufenthalt im Bundesgebiet legalisieren.

Aus diesem Grund wird nun gegen den 21 -Jährigen wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Aufenthaltsgesetz ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell