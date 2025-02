Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Pkw am Samstagmittag in Buchen und flüchtete anschließend. Ein 33-Jähriger hatte seinen KIA gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Daimlerstraße abgestellt. Als er gegen 12:20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

